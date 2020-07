Coronavirus, in Kenya arresto per chi non indossa mascherina in spazi pubblici

(Foto Afp)

Linea dura in Kenya per contenere l'epidemia di coronavirus. La polizia ha annunciato che chiunque andrà in strada senza mascherina verrà arrestato. "Assicureremo il rispetto della legge", ha detto l'ispettore generale Hillary Mutyambai, sottolineando che d'ora in poi "non è più una raccomandazione, dato che la legge è stata emanata.

Nel fine settimana il governo kenyota ha annunciato che coloro che non indossano mascherine per il viso negli spazi pubblici potranno essere multati di 20.000 scellini (circa 173 euro) o incarcerati per un periodo massimo di sei mesi.

Finora, le autorità kenyote hanno registrato 216 casi di coronavirus, con nove decessi, secondo i dati forniti dai Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie (Africa CDC).