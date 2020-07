Coronavirus, Londra: "Ruolo cruciale Oms"

(Fotogramma)

Il Regno Unito "non ha in programma" di sospendere i fondi all'Organizzazione mondiale della Sanità, che ha un "ruolo importante" nel mezzo dell'emergenza coronavirus. E' quanto si dichiara a Downing Street, come riporta l'Independent, come l'annuncio di Donald Trump. Il Regno Unito è il secondo Paese dopo gli Stati Uniti per contributi all'Oms. Il portavoce di Boris Johnson non ha voluto commentare direttamente le dichiarazioni di Trump, ma ha sottolineato come sia "cruciale" che i Paesi collaborino nella gestione della crisi. "La nostra posizione è che il Regno Unito non ha in programma di fermare i fondi all'Oms, che ha un ruolo importante da svolgere nella guida della risposta globale" alla pandemia, ha detto il portavoce. "Il coronavirus - ha rimarcato - è una sfida globale ed è essenziale che i Paesi lavorino insieme per affrontare questa sfida comune".