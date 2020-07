(Afp)

Gli Stati Uniti registrano in sole 24 ore 2375 morti per il coronavirus, con oltre 26mila vittime in totale dell'epidemia. Secondo gli ultimi dati della mappa della John Hopkins University i morti per coronavirus sono 26.069, mentre i casi confermati 609.995, numeri che confermano gli Stati Uniti come il Paese con il maggior numero di contagiati e di vittime.