Coronavirus, in Russia quasi 24.500 contagi: record di casi in un giorno

(Afp)

La Russia registra 3.388 nuovi casi di coronavirus in un giorno, un nuovo preoccupante record per il Paese. I dati ufficiali riportati stamani dall'agenzia Tass parlano ormai di un totale di 24.490 casi in 84 regioni. Ieri erano stati segnalati 2.774 nuovi casi. In Russia sono 198 i morti con coronavirus, dopo che nelle ultime 24 si sono registrati altri 28 decessi, e 1.986 le persone guarite dopo aver contratto l'infezione.