Spagna, ex premier Rajoy indagato per violazione lockdown

Afp

L'ex premier spagnolo Mariano Rajoy è indagato per sospetta violazione delle misure restrittive imposte per contenere l'epidemia di coronavirus. Lo ha confermato il ministro dell'Interno Fernando Grande-Marlaska, dopo che un video trasmetto dall'emittente La Sexta ieri aveva mostrato l'ex premier camminare a passo spedito in una strada vicino alla sua abitazione, alla periferia di Madrid. Secondo l'emittente, non era la prima volta che l'ex leader del Partito Popolare ed ex capo di governo tra il 2011 e il 2018 veniva avvistato a fare esercizio fisico all'aperto. Il video mostra anche che Rajoy non aveva con sé alcuna busta, un segnale che la sua uscita poteva essere dettata dalla necessità di fare la spesa o di recarsi in farmacia. In base alle regole di lockdown imposte dalle autorità spagnole il 15 marzo, l'esercizio fisico all'aperto è proibito.

Riferendo in Parlamento, Grande-Marlaska ha cinfermato l'indagine su Rajoy, sottolineando che il suo status di ex premier non lo esenta dal rispetto delle regole. "Il nome di una persona non determina come viene applicata la legge", ha detto. Secondo i dati del ministero dell'Interno, dall'inizio dell'emergenza in Spagna sono state arrestate fino ad oggi 4.981 persone per violazione delle regole, mentre altre 571.807 sono state multate per importi che vanno dai 600 ai 30mila euro.