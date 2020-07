Coronavirus, in Iran 92 morti e 1.606 nuovi casi in 24 ore

(Afp)

Continua a scendere, seppur molto lentamente, il numero quotidiano dei decessi in Iran a causa del Covid-19. Il ministero della Sanità di Teheran ha comunicato che si sono registrati 92 morti nelle ultime 24 ore e che il totale dall'inizio dell'emergenza è salito a 4.869. In lieve aumento rispetto ai giorni scorsi, invece, il numero dei nuovi positivi, 1.606, per un totale di quasi 78mila. I guariti sono 52.229 ed i test effettuati finora 310.340.

La nostra gente deve sapere che, sebbene quest'anno sia difficile come ho già detto molte volte, stiamo combattendo due virus: sanzioni e Covid-19 e faremo del nostro meglio affinché le persone possano avere una vita relativamente buona", ha detto il presidente iraniano, Hassan Rohani, in un passaggio di un discorso pronunciato durante una cerimonia a Teheran legato all'emergenza coronavirus.

"Il governo, le società private e pubbliche e le istituzioni non rimarranno ferme un momento per lo sviluppo del loro paese nonostante combattano le sanzioni e il coronavirus su due fronti in contemporanea", ha aggiunto Rohani, citato dal sito della presidenza iraniana.