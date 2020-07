Coronavirus, "Ivanka ha violato le misure"

(Fotogramma)

Ivanka Trump si è distinta come una delle principali sostenitrici alla Casa Bianca delle regole del distanziamento sociale, pubblicando anche appelli sui social, per contenere l'epidemia del Covid-19. Ma la figlia, e consigliere, del presidente Donald Trump avrebbe violato le misure contro i viaggi non essenziali, lasciando, con il marito Jared Kushner, anche lui uno dei principali consiglieri del suocero, e i loro tre figli Washington per recarsi in New Jersey.

Lo rivela il New York Times, citando due fonti informate che precisano che la famiglia di Ivanka si è recata in una proprietà di famiglia, il Trump National Golf Club di Bedminster, per celebrare la cena della prima notte di Passover, la Pasqua ebraica. Il giornale nota che se le linee guida federali sconsigliano i viaggi non essenziali, dal primo aprile scorso la città di Washington ha diffuso un ordine che obbliga i residenti a stare a casa salvo che per le attività essenziali.

Il New York Times ricorda inoltre che la figlia del presidente il mese scorso ha pubblicato un video in cui si chiede a tutti gli americani di rispettare il distanziamento sociale perché "salva le vite": "Per favore fate la vostra parte, siamo in questo insieme" afferma Ivanka Trump nel video. Dopo Passover, Kushner sarebbe ritornato a Washington, mentre Ivanka e i figli sono rimasti nel club che, essendo chiuso al pubblico, appare una residenza più sicura, rivelano ancora le fonti del New York Times.