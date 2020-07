Coronavirus, in Gb si va verso proroga 3 settimane lockdown

(Afp)

L'annuncio ufficiale arriverà nella consueta conferenza stampa serale a Downing Street, ma la decisione sembra scontata. Il governo britannico si appresta ad estendere per altre tre settimane il regime di lockdown, per contenere l'epidemia di coronavirus ed evitare il collasso del Sistema sanitario nazionale. E' quanto viene anticipato dai media britannici, in vista della riunione di oggi pomeriggio del comitato di emergenza Cobra, presieduta dal ministro degli Esteri Dominic Raab, nel suo ruolo di supplente del premier Boris Johnson.

Lo stesso ministro della Salute Matt Hancock, in una serie di dichiarazioni, ha sottolineato che non ci sono ancora le condizioni per un allentamento delle misure restrittive.

Il ministro ha anche reso noto che sono 27 gli operatori sanitari dell'Nhs morti in Gran Bretagna dopo essere stati contagiati dal Covid-19. Tra questi, ha evidenziato in un'intervista alla Bbc, l'infermiera 28enne e incinta Mary Agyeiwaa Agyapong, morta a causa del coronavirus.