"Sua moglie è morta", ma lei si risveglia nella body bag

Viene data per morta dai medici, il corpo viene trasferito nell'agenzia di pompe funebri. E lì si sveglia. E' la surreale vicenda che ha avuto per protagonista una donna paraguayana di 46 anni, Gladys Rodriguez de Duarte, come racconta il quotidiano Abc. Sabato la signora è stata ricoverata d'urgenza per problemi di pressione arteriosa in una clinica privata della città di Coronel Oviedo, come racconta il marito. Alle 11.20 di mattina, i medici hanno certificato il decesso della paziente, indicando come causa un cancro alle ovaie, e hanno allertato gli addetti di un'agenzia funebre. Il corpo della donna è stato collocato in una body bag e sono iniziate le procedure nell'agenzia.

Qui, il personale ha notato movimenti all'interno della sacca: la donna era ancora viva, anche se in condizioni disperate. Gli addetti, quindi, hanno allertato i soccorsi che sono intervenuti. La paziente è stata nuovamente ricoverata, in un'altra struttura, come si legge nell'edizione online del quotidiano è in terapia intensiva: il quadro clinico è definito serio ma stabile. I media paraguayani hanno diffuso la denuncia che i familiari della donna hanno presentato. Sulla vicenda è stata avviata un'inchiesta: nel mirino, in particolare, la condotta del medico che ha decretato il decesso della paziente.