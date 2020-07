Coronavirus, in Africa oltre 18mila contagi e 962 morti

(Afp)

E' salito a 962 il numero delle persone che hanno perso la vita a causa del Covid-19 in Africa, 52 in 24 ore, mentre sono 18.333 le persone risultate positive. Sono i dati diffusi dall'Africa Cdc, il Centro per il controllo e la prevenzione della malattia in Africa, che ieri aveva parlato di 17.247 in 52 dei 54 Paesi africani. Sono invece 4.352 le persone che risultano guarite.

Gli Stati maggiormente colpiti risultano essere l'Egitto, con 2.673 casi, seguito dal Sudafrica con 2.605 contagi, l'Algeria con 2.268 e il Marocco con 2.283.