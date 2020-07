Coronavirus, Londra: "Fare chiarezza su gestione cinese epidemia"

(Afp)

Alle critiche di Donald Trump ed Emmanuel Macron a Pechino si aggiungono ora quelle di Downing Street. Secondo il portavoce del premier Boris Johnson, dovrà essere fatta una "approfondita indagine" sulla gestione in Cina dell'epidemia di coronavirus e il Regno Unito intende lavorare con i suoi partner internazionali su questa questione. Le "domande scomode" alle quali la Cina dovrà rispondere, ha detto il portavoce del premier durante il consueto briefing alla stampa, riguardano l'origine dell'epidemia, i motivi per i quali non è stata fermata prima e cosa fare in futuro per evitare nuove crisi.

Downing Street intanto ha precisato che le linee guida del governo di Londra e gli avvisi del ministero degli Esteri "non permettono di andare in vacanza". Il portavoce dell'esecutivo ha precisato che non è permesso viaggiare per motivi di vacanza all'interno del Regno Unito mentre il ministero degli Esteri precisa che si può uscire dal paese solo per motivi urgenti di lavoro. Il segretario ai Trasporti Grant Shapps ha intanto esortato il pubblico a non prenotare per le vacanze estive.