Coronavirus, Patriciello (Fi): "Da crisi in Ue si esce insieme"

(Afp)

"Con il voto di oggi il Parlamento Europeo ha lanciato un messaggio chiaro: se c’è un modo per uscire da questa crisi, quel modo è insieme. Ecco perché sono convinto sia necessario mettere da parte egoismi e tatticismi partitici". Lo dice Aldo Patriciello, parlamentare europeo di Fi e membro del gruppo Ppe, al termine della votazione con cui il Parlamento Europeo, riunito in sessione plenaria, ha dato il via libera al pacchetto di misure proposte per fronteggiare l’emergenza sanitaria ed economica causata dal coronavirus.

"In questa fase - prosegue Patriciello - serve concretezza e una buona dose di realismo. Se l’obiettivo è la mutualizzazione del debito, allora l’unico modo per provare ad ottenerla è puntare sui recovery bond, ossia titoli garantiti non dai singoli Stati membri ma direttamente dall’Ue, attraverso il suo bilancio pluriennale".

"E' una proposta di buon senso su cui credo il prossimo Consiglio europeo del 23 aprile possa trovare un accordo. Fare battaglie sui nomi non serve a nulla. Bisogna portare a casa i risultati. Le polemiche sull’emendamento di ieri? Completamente inutili. E la conferma che in Italia ci si occupa di Europa solo quando c’è da essere tifosi di questo o quel partito, un vero peccato", conclude.