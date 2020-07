Coronavirus, record di casi in un giorno a Tokyo

(Afp)

Per la prima volta Tokyo registra più di 200 nuovi casi di coronavirus in 24 ore. La governatrice Koike Yuriko ha segnalato 201 casi e ha confermato - riporta la tv Nhk - che il totale sale così a 2.796. La situazione nella capitale resta estremamente preoccupante, ha detto Koike dopo che ieri il premier Shinzo Abe ha esteso a tutto il territorio nazionale lo stato d'emergenza inizialmente annunciato per Tokyo e altre sei prefetture.