Coronavirus, in Spagna quasi 20mila morti

(Afp)

La Spagna registra 5.252 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore e il totale sale così a 188.068. Lo riporta El Mundo sulla base dei dati diffusi da Fernando Simón, direttore del Centro di coordinamento delle emergenze sanitarie. Secondo il bilancio diffuso dal ministero della Sanità di Madrid, salgono invece a 19.478 le vittime. Le persone guarite, si legge, sono 72.963. I dati diffusi ieri parlavano di 19.130 morti con coronavirus. Le autorità hanno spiegato che il tasso di crescita dei casi resta intorno al 3% e quello di letalità al 10,5%.

"In Europa ci sono cinque Paesi con più di 100.000 casi, Spagna in testa, e altri che si avvicinano" a questa soglia, ha detto Simón. Riguardo il tasso di letalità, ha aggiunto nelle dichiarazioni riportate da El Pais, tutti i Paesi con un numero importante di casi sono sopra al 10%. "I nostri dati - ha rivendicato - sono molto coerenti con quello che accade in altri Paesi".