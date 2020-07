Coronavirus, ancora 642 morti in Francia

(Afp)

In Francia si sono registrati 642 decessi per il Covid-19 nelle ultime 24 ore, portando il totale delle vittime dell'epidemia a 19.323. E' quanto rende noto, con un comunicato, la direzione generale del ministero della Sanità francese precisando che il numero dei casi confermati sono 111.821, mentre ieri erano 109.252.

Il numero dei pazienti ricoverati è sceso per il quarto giorno consecutivo arrivando a 30.639, mentre ieri erano 31.190. Allo stesso modo, per il secondo giorno consecutivo, diminuiscono i numeri dei ricoverati gravi in rianimazione, passando da 6027 a 5833.