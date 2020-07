Coronavirus, Fauci boccia teoria cospirazione

Immagine di repertorio (Fotogramma/Ipa)

Il virologo Anthony Fauci, capo della task force della Casa Bianca contro il coronavirus, ha respinto la teoria della cospirazione secondo la quale il Covid-19 sarebbe stato creato in laboratorio cinese. ''Un gruppo molto qualificato di virologi dell'evoluzione ha osservato le sequenze nei pipistrelli'', ha detto Fauci. ''Le mutazioni compiute per arrivare al punto in cui siamo ora sono completamente coerenti con un salto di specie, dall'animale all'uomo'', ha aggiunto.