Coronavirus, studio Usa: numero contagiati 85 volte superiore

(Afp)

Il numero dei contagiati da coronavirus negli Stati Uniti potrebbe essere superiore di 85 volte rispetto a quanto riportato dalle stime ufficiali. E' lo scenario delineato da uno studio effettuato dalla Stanford University e reso noto ieri. Lo studio, come si legge sull'edizione internazionale del Guardian, prende in considerazione un campione di 3300 persone nella contea di Santa Clara, in California. L'analisi ha evidenziato una diffusione del virus superiore di 50-85 volte rispetto alle cifre ufficiali.

Lo studio, pubblicato sul sito Medrxiv e non sottoposto ancora a 'peer review', si è basato sull'individuazione di anticorpi in soggetti apparentemente sani. Nel momento in cui è stata effettuata l'indagine, la contea di Santa Clara aveva 1094 casi confermati e 50 decessi per Covid-19. Secondo i risultati dello studio, all'inizio di aprile il numero dei contagiati avrebbe potuto oscillare tra 48.000 e 81.000.