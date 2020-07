Canada, sparatoria in Nuova Scozia: 10 morti

Immagine di repertorio (Afp)

Strage in Canada.Almeno dieci persone, tra cui un'agente di polizia di 23 anni, sono state uccise in una sparatoria in Nuova Scozia. L'emittente Cbc ha riferito che il killer, che indossava una divisa della polizia, è morto e che potrebbero esserci altre vittime mentre continuano le indagini. La furia omicida dell'uomo, identificato nel 51enne Gabriel Wortman, era iniziata ieri sera nella piccola comunità di Portapique e si è conclusa stamattina poco prima di mezzogiorno, ora locale, nei pressi di una stazione di servizio 35 chilometri a nord di Halifax.