Coronavirus, in Cina solo 16 nuovi casi

(Afp)

Sedici nuovi casi di contagio, zero decessi. Sono i dati diffusi dalle autorità cinesi, come si legge sull'edizione online del Guardian, in relazione all'epidemi di coronavirus. I 16 casi costituiscono il numero più basso dal 17 marzo. In particolare, in 9 casi si tratta di infezioni 'importate'. Le altre 7 fanno riferimento a casi di trasmissione locale. Secondo i dati ufficiali aggiornati al 18 aprile, i casi confermati nel paese hanno raggiunto quota 82.735 dall'inizio dell'epidemia, i decessi sono 4.632.