Coronavirus, Cuomo: "507 morti, è iniziata la discesa"

(Afp)

Nelle ultime 24 ore a New York sono morte 507 persone rispetto alle 540 di venerdì. Un dato che fa dire al governatore dello Stato, Andrew Cuomo, che "è iniziata la discesa" per quanto riguarda la diffusione del coronavirus. Parlando dal Feinstein Institute for Medical Research, Cuomo elencato una serie di dati che lasciano ben sperare. "Il tasso totale di ricoveri è ancora sceso nello Stato di New York, sono 16mila" rispetto ai 18mila registrati nei giorni scorsi. "Se questi dati tengono e questo trend viene confermato - ha sottolineato il governatore - abbiamo passato il punto più alto e tutto gli indicatori a questo punto dicono che siamo nella fase della discesa. Se questa discesa continuerà o meno dipende da quello che facciamo, ma al momento siamo nella fase della discesa".