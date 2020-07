Coronavirus, un milione di casi in Europa

(Afp)

L'Europa ha superato quota 1 milione di persone, colpite da Covid-19 (1.018.221 per l'esattezza) ed è sempre più vicina ai 99mila morti (98.852). Il bilancio, aggiornato ad oggi, arriva dal Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc), dal quale risulta che la Spagna è al primo posto per numero di casi con 191.726 contagiati, mentre spetta all'Italia il triste primato dei decessi con 23.227 vittime.

Sul fronte dei casi dunque - secondo l'Ecdc - l'Italia è al secondo posto con 175.925 contagi, seguita da Germania (139.897), Regno Unito 114.217 e Francia (111.821). Quanto al bollettino dei decessi, l'Italia è seguita da Spagna (20.043), Francia (19.323), Regno Unito (15.464) e Belgio (5.453).