Coronavirus, oltre 16mila morti in Gb

(Afp)

Sono più di 16mila le persone morte di Covid-19 in Gran Bretagna. Il bilancio diffuso dalle autorità sanitarie registra 596 decessi nelle ultime 24 ore, in calo rispetto agli 888 del giorno precedente. Ad oggi sono 372.967 le persone sottoposte a test in Gran Bretagna, 120.067 delle quali sono risultate positive.