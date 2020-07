Canada, Trudeau annuncia legge per vietare fucili d'assalto dopo strage

Afp

Il primo ministro canadese, Justin Trudeau, ha annunciato oggi che sosterrà una nuova legge per vietare i fucili d'assalto dopo la strage della Nuova Scozia in cui son morte almeno 17 vittime e l'autore della sparatoria. "Siamo un paese unito per affrontare la pandemia, salvare le vite, siamo rimasti sorpresi dalla violenza insensata della tragedia in Nuova Scozia", ha detto Trudeau, aggiungendo di avere "ogni intenzione" di portare la nuova leggi sulle armi in parlamento. In tempi di coronavirus, i morti saranno ricordati venerdì con una cerimonia virtuale a cui parteciperà anche Trudeau.

La strage è stata compiuta nella notte di sabato a Portapique, in Nuova Scozia, da un uomo di 51 anni che indossava un'uniforme della polizia e guidava un'auto ridipinta con il logo della Reale polizia canadese a cavallo. Fra le vittime figurano una poliziotta, una maestra elementare e due sanitari. L'uomo, di cui non si conoscono le motivazioni, è stato abbattuto dalla polizia 12 ore dopo l'inizio del massacro, in una stazione di benzina a Enfield, a 90 chilometri di distanza. Si tratta della maggiore strage di massa della storia del Canada.