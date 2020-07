Coronavirus, in Belgio oltre 5800 morti

(Foto Afp)

I morti per coronavirus in Belgio sono arrivati a 5.826, 168 più di ieri. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie, precisando che i casi positivi di covid-19 sono in tutto 39.983. L'epidemia colpisce particolarmente le case di riposo: secondo i dati dell'istituto Sciensano, dei decessi di ieri ben 103 si sono verificati in questi istituti.

Dal 15 marzo al 19 aprile sono 13.362 le persone ricoverate per covid-19 in ospedale, di cui 8.895 sono state dimesse.