Coronavirus, in Francia oltre 20mila morti

Afp

Sono più di ventimila le persone decedute in Francia a causa del Covid-19, 547 nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto il ministero della Sanità, spiegando che sono 20.265 le persone che hanno perso la vita per il coronavirus in Francia.

Il direttore generale della Sanità, Jerome Salomon, ha spiegato che 12.513 persone sono morte in ospedale, mentre altre 7.752 in strutture medico-sanitarie. Sono invece 114.657 i contagi confermati in Francia e di questi 30.584 sono ancora ricoverati. Positivo il fatto che, per il dodicesimo giorno consecutivo, sia diminuito il numero delle persone che necessita di un ricovero in terapia intensiva. Sono invece 37.409 le persone guarite.