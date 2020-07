Coronavirus, presidente del Madagascar annuncia: "Ho la cura"

(Afp)

Il presidente del Madagascar, Andry Rajoelina, ha ufficialmente annunciato oggi di avere una cura per il coronavirus. Si tratta di un rimedio a base di piante officinali locali in grado a suo parere di garantire la prevenzione dalla malattia e curare i pazienti malati di Covid-19.

"Abbiamo fatto dei test, due persone sono guarite", ha dichiarato, alla presenza di ministri, ambasciatori e giornalisti riuniti all'Istituto locale di ricerca applicata (Imra) che ha ideato la tisana 'curativa'. "Dà risultati in 7 giorni", ha affermato prima di ingoiarne un sorso. "Sarò il primo a berla davanti a voi per mostrarvi che questo prodotto cura e non uccide", ha detto, rivolto a chi ha accolto con scetticismo l'annuncio. L'Oms ha ammesso che alcune piante possono "attenuare i sintomi" del coronavirus ma ha precisato che non esiste "alcuna prova" dell'efficacia del rimedio proposto dalle autorità del Madagascar.