Coronavirus, proteste anti lockdown in Colorado

(Foto Afp)

Nuove proteste negli Stati Uniti contro le misure restrittive imposte dalle autorità per contenere il contagio da coronavirus. Centinaia di manifestanti si sono radunati davanti al Campidoglio di Denver, in Colorado, per chiedere al governatore Jared Polis di revocare l'ordine di lockdown e far ripartire l'economia dello Stato. Su alcuni cartelli si leggevano slogan come, "anche la disoccupazione uccide", o "preferisco rischiare il coronavirus che il socialismo".