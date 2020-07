Coronavirus, in viaggio per l'Europa in auto: arrestata coppia francese

(Foto Afp)

E' stata arrestata in Germania una coppia di vacanzieri francesi, impegnata in un giro dell'Europa in macchina malgrado il divieto di spostarsi per l'emergenza coronavirus. L'uomo, 37 anni, e la sua compagna di 38, sono stati arrestati venerdì nella città bavarese di Siegsdorf, ha informato la polizia.

I due, che viaggiavano in macchina con un figlio piccolo, erano stati respinti alla frontiera con l'Austria. Ai poliziotti tedeschi hanno detto che stavano facendo un viaggio per l'Europa. Dopo un primo controllo, gli agenti hanno scoperto che la coppia era ricercata in Francia per aver lasciato soli a casa gli altri tre figli minorenni.