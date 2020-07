Ue, il piano di Sanchez: fondo da 1500 miliardi con debito perpetuo

(Afp)

Nel Consiglio europeo di giovedì il premier spagnolo Pedro Sanchez lancerà la proposta di un fondo Ue da 1,5 trilioni di euro per finanziare la ricostruzione economica nei Paesi maggiormente colpiti dal coronavirus. Lo anticipa il quotidiano El Pais, citando un documento interno del governo spagnolo. Il fondo proposto da Madrid sarebbe finanziato con un debito perpetuo di tutti i 27 Paesi Ue e i fondi trasferiti ai singoli Paesi verrebbero contabilizzati come trasferimenti diretti limitati alla durata della crisi e non come debito.