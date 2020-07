Coronavirus, in lieve aumento i decessi in Spagna

(Afp)

In Spagna altre 430 persone sono morte a causa della pandemia di coronavirus, un lieve aumento rispetto ai dati di ieri che parlavano di 399 decessi. Il bilancio confermato dalle autorità sanitarie sale a 21.282 morti. Nel Paese sono 82.514 le persone guarite dopo aver contratto l'infezione, 1.928 in più rispetto a ieri, mentre i casi confermati sono 204.178, con un aumento di quasi quattromila casi in 24 ore.

Secondo quanto riporta il giornale El Mundo, che cita il ministero della Sanità di Madrid, sono 31.788 gli operatori sanitari contagiati. In Spagna sono in totale 204.178 i casi confermati di Covid-19.