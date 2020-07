Coronavirus, 531 morti in Francia in 24 ore

(Afp)

La pandemia di Covid-19 ha provocato la morte di 20.796 persone in Francia dall'inizio di marzo, di cui 531 nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto in conferenza stampa il direttore generale della Sanità francese, Jerome Salomon, precisando che la pressione sugli ospedali continua progressivamente ad allentarsi. Sono in leggero calo, infatti, sia i ricoveri che i pazienti in terapia intensiva. Sui decessi, ha sottolineato Salomon, 12.900 sono avvenuti negli ospedali (+387 da ieri) e 7.896 nelle Ephad (+144 da ieri), le case di riposo.