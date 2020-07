Coronavirus, a Oxford da giovedì primi test vaccino su umani

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Gli scienziati dell'Università di Oxford inizieranno giovedì i primi test su esseri umani del vaccino per il coronavirus. Lo ha annunciato il ministro della Salute britannico, Matt Hancock, nella conferenza stampa quotidiana dedicata all'emergenza Covid-19. Il governo, ha detto Hancock, investirà altri 20 milioni di sterline nel progetto, mentre altri 22,5 milioni saranno destinati alla ricerca sul vaccino che viene condotta dagli scienziati dell'Imperial College.

Il dipartimento per le malattie infettive dell'Imperial College di Londra ha avviato la ricerca di volontari sani, di età compresa fra i 18 e i 55 anni, per la prima fase dei test sul vaccino per il Covid-19 in via di sviluppo presso i suoi laboratori. Ai volontari selezionati sarà corrisposta la cifra di 625 sterline.