Coronavirus, 14 i Paesi nel mondo ancora senza contagi accertati

(Afp)

Sono ancora 14 gli stati - situati in Africa, Asia e Oceania - in cui non risultano casi di contagio da coronavirus a tutto il 19 aprile, stando allo schema tenuto aggiornato da Wikipedia: si tratta di Kiribati, Lesotho, Isole Marshall, Micronesia, Nauru, Palau, Samoa, Sao Tome e Principe, Isole Salomone, Tagikistan, Tonga, Turkmenistan,Tuvalu, Vanuatu. A questi si aggiungono stati con riconoscimento limitato e 18 territori dipendenti.