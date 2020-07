Afp

Continua a salire il numero dei nuovi casi di Covid-19 in Russia. Nelle ultime 24 ore sono 5.642 in più, secondo i dati ufficiali riportati dall'agenzia Tass. Il numero totale di casi confermati sale così a 52.763. In Russia sono 456 i morti con coronavirus e 3.873 le persone dichiarate guarite dopo aver contratto l'infezione.