La regina Elisabetta compie 94 anni, uno dei compleanni più difficili

(Afp)

Per la prima volta, nei suoi 68 anni di regno, non ci sarà il 'Royal Gun Salute' a segnare, solennemente e rumorosamente, il compleanno di Elisabetta II, che oggi compie 94 anni. E' la stata la stessa regina a decidere nei giorni scorsi che le 21 salve di cannone esplose a mezzogiorno a Hyde Park dai soldati in alta uniforme del Royal Horse Artillery e poi, un'ora dopo, le 21 salve esplose alla Torre di Londra da un picchetto d'onore dell'Honourable Artillery Company non erano "appropriate", vista l'emergenza nazionale dovuta alla pandemia di coronavirus.

Sempre a causa del Covid-19, è già stata cancellata la parata del Trooping the Colour, che dalla metà del '700 ogni secondo sabato di giugno, segna il genetliaco regale, il compleanno ufficiale dei monarchi britannici, e la festa nazionale del Regno Unito.

La regina trascorrerà la giornata insieme al principe Filippo, nel castello di Windsor, dove si è trasferita "per precauzione" settimane fa, nelle prime fasi dell'emergenza Covid-19 in Gran Bretagna. E' forse per lei, dai tempi della Crisi di Suez, il compleanno più difficile del suo regno. Tra i tanti omaggi che sono giunti alla sovrana, la più longeva nella storia britannica, quello di Kensington Palace, la residenza ufficiale del nipote ed erede al trono William e della consorte Kate, che su Twitter ha pubblicato un'immagine della coppia, sorridente, insieme alla regina.

Una foto sicuramente scattata in tempi più felici per il Regno Unito, che però sembra rimandare a quel messaggio lanciato da Elisabetta nelle scorse settimane, quando esortò i britannici a superare la crisi dovuta alla pandemia e li rassicurò: "Ci incontreremo di nuovo".