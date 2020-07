Coronavirus, in Cina 30 nuovi casi: più di 1.600 quelli 'importati'

(Afp)

La Cina segnala sette nuovi casi di trasmissione locale di coronavirus, tutti nella provincia di Heilongjiang, e 23 casi 'importati' o 'di ritorno' per un totale di 1.610. Per il terzo giorno consecutivo, secondo i dati della Commissione sanitaria nazionale, ieri non ci sono stati decessi nel gigante asiatico legati alla pandemia di coronavirus e il bilancio resta quindi di 4.632 morti. Il numero dei contagi sale invece a 82.788 e sono 77.151 le persone dichiarate guarite dopo aver contratto l'infezione. I dati ufficiali parlano anche di 991 soggetti asintomatici sotto sorveglianza sanitaria.

Tra i 23 nuovi casi 'importati', uno si registra nella provincia di Heilongjiang: secondo le autorità locali, si tratta di un cittadino cinese rientrato dalla vicina Russia. Solo in questa provincia sono in totale 384 i casi 'di ritorno'. Anche oggi non vengono segnalati nuovi casi - né decessi - nella provincia di Hubei, dove si trova Wuhan, la megalopoli che per prima ha fatto i conti con l'emergenza coronavirus. Nella provincia sono però 548 i soggetti asintomatici sotto sorveglianza sanitaria. Sinora a Hubei sono 68.128 i casi confermati di Covid-19, 50.333 dei quali a Wuhan.

Intanto a Harbin, capoluogo della provincia nordorientale cinese di Heilongjiang è stato imposto il lockdown . Vietate riunioni tra familiari e amici, matrimoni e funerali, sospesi tutti gli eventi pubblici. Lo scrive il giornale Global Times dopo che stamani le autorità cinesi hanno segnalato sette nuovi casi di trasmissione locale di coronavirus, tutti nella provincia di Heilongjiang.

Gli abitanti nell'area metropolitana di Harbin sono più di dieci milioni. "Tutti gli ingressi alle comunità e ai villaggi saranno sorvegliati, i residenti che vogliono entrare o uscire devono avere il codice (verde) sanitario, indossare le mascherine e avere una normale temperatura corporea - si legge sul giornale che dà notizia delle nuove disposizioni delle autorità di Harbin - Non sarà autorizzato l'ingresso di altre persone o veicoli".

In totale Harbin segnala 52 casi attivi e 23 soggetti asintomatici, scrive il Global Times, secondo cui a dare il via al contagio è stata una studentessa rientrata da New York che ha passato il virus a un vicino e poi altre persone hanno contratto l'infezione.

Tra le nuove misure adottate, riporta ancora il giornale, è previsto che le farmacie registrino per le autorità i dati personali di chi acquista antipiretici, medicinali per la tosse e antivirali. Sono anche state annunciate ricompense da 3.000 yuan (l'equivalente di circa 390 euro) per chi segnala il mancato rispetto delle disposizioni sulla quarantena.

Oltre ai casi di trasmissione locale, secondo i dati ufficiali, nella provincia di Heilongjiang sono 384 i casi 'importati' di coronavirus. In tutta la Repubblica Popolare sono 1.610.