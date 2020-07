Coronavirus, contagiati due gatti a New York

(Immagine di repertorio)

Due gatti di New York sono i primi animali da compagnia contagiati dal covid-19 negli Stati Uniti. "Entrambi hanno lievi sintomi respiratori e si prevede che guariranno completamente", ha dichiarato il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc). L'ente americano ha sottolineato che gli animali da compagnia non svolgono alcun ruolo nella diffusione della malattia e quindi "non vi è giustificazione per prendere nei loro confronti misure che comprometterebbero il loro benessere".