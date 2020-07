Coronavirus, in Gran Bretagna altri 759 decessi solo negli ospedali

(Afp)

Le autorità sanitarie britanniche hanno registrato 759 nuovi decessi da coronavirus, portando il totale nel Regno Unito a 18.100. Il dato di ieri riferiva di 823 morti. I dati fanno riferimento unicamente ai decessi avvenuti negli ospedali e non tengono conto di quelli che si sono verificati nelle case di riposo per anziani o nelle abitazioni private. La maggior parte dei decessi è stata registrata in Inghilterra, con 16.272 morti. Alle 9 di stamani risultavano effettuati test su 411.192 persone, per un totale di 133.495 casi positivi.