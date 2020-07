Francia, governo non conferma riapertura bar e ristoranti il 15 giugno

Afp

Ristoranti, bar e caffè potrebbero riaprire in Francia il 15 giugno. Lo anticipa Europe 1 precisando che la decisione sarà al centro di una riunione all'Eliseo venerdì, anche se la data del 15 giugno resta l'ipotesi più probabile. Restano da definire le condizioni della ripresa, in particolare le distanze da rispettare. L'11 maggio intanto, dovrebbero progressivamente ripartire diverse attività: scuole, parrucchieri ed esercizi commerciali.

Ma la portavoce del governo di Parigi, Sibeth Ndiaye "non conferma" l'ipotesi. Il presidente Emmanuel Macron la videoconferenza venerdì su un piano di azione che riguarderà i settori alberghiero e della ristorazione, del turismo e delle aree culturali e per il tempo libero, ha fatto presente l'Eliseo. Questo piano speciale prevede aiuti complementari ai dispositivi già attuati per aiutare il settore che il presidente ha deciso di far riaprire dopo gli altri esercizi commerciali, senza fornire ancora una data precisa.