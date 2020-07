In Madagascar mistura 'anti-covid' per studenti prima di tornare a scuola

(Foto Afp)

Le scuole superiori sono state riaperte oggi in Madagascar e agli studenti delle aree più a rischio contagio è stato imposto di bere una mistura a base di artemisia che il presidente del paese africano considera un rimedio miracoloso contro il covid-19. "Questa pianta rafforza l'immunità, protegge contro i virus, la febbre e specialmente le malattie polmonari", ha detto il presidente Andry Rajoelina in un discorso televisivo alla nazione la settimana scorsa. Il capo dello stato, che ha presentato il rimedio anche a giornalisti e ambasciatori, ha poi dichiarato che due pazienti di covid-19sono stati guariti grazie al beveraggio.

La mistura, chiamata "Covid Organics", è prodotta dall'Istituto malagascio di ricerca applicata. Tuttavia lo stesso direttore dell'Istituto, Charles Andrianjara, è apparso prudente, parlando di un effetto solo preventivo. Un membro dell'Accademia di medicina del paese africano, Marcel Razanamparany, ha avvertito ieri che il rimedio deve essere ancora valutato scientificamente, avvertendo che potrebbe avere effetti collaterali negativi, specie per i bambini.

In Madagascar, dove le scuole sono state chiuse per un mese di fronte all'emergenza coronavirus, si sono registrati 121 casi di contagio da covid-19 e nessun decesso. Oggi sono ritornati sui banchi i 950mila studenti delle scuole superiori. Il ministero dell'Istruzione ha precisato che il "Covid Organics è stato fatto bere ai ragazzi solo nelle zone dove vi sono stati contagi. "Quando vedo il numero di morti negli altri paesi non credo che questo potrà salvarci - ha detto Nekena, una 17enne, all'agenzia stampa Dpa - ma l'ho dovuto bere per poter tornare a scuola". Il Covid Organics è stato messo in vendita ma viene distribuito gratuitamente alle persone vulnerabili.