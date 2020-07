Nordcorea, a Pyongyang silenzio su Kim. "Auguri" di Trump

Foto Fotogramma

Silenzio dalla Corea del Nord dopo le indiscrezioni sulle condizioni di salute di Kim Jong Un. Secondo i media americani il leader nordcoreano sarebbe stato operato e sarebbe in gravi condizioni. Oggi, come ieri, nessuna notizia su Kim sui media ufficiali nordcoreani. Nelle ultime ore Donald Trump ha detto di non sapere se le indiscrezioni coincidano con la realtà, aggiungendo di avere "un buon rapporto" con Kim. "Gli auguro di stare bene", ha affermato il presidente americano.

Ieri, citando una fonte dell'intelligence americana, la Cnn ha riferito che Kim sarebbe "in grave pericolo" dopo un intervento. Il quotidiano online sudcoreano Daily Nk, specializzato in questioni nordcoreane, ha scritto che il 'caro leader' sarebbe stato sottoposto a un intervento cardiovascolare il 12 aprile scorso. Poi l'ufficio del presidente sudcoreano Moon Jae In ha fatto sapere di non poter confermare le notizie sui problemi di salute di Kim, precisando che "non è stato segnalato alcun movimento inusuale all'interno del Paese". Da Pechino hanno detto di aver "visto alcune notizie", ma - ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri - di "non conoscere le fonti".