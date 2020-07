Coronavirus, allarme a Singapore: corre il contagio

Afp

Cresce l'allarme per la diffusione del coronavirus a Singapore. Il ministero della Sanità segnala 1.037 nuovi casi, rispetto ai 1.016 registrati di ieri. Lo riporta il giornale The Straits Times. Nella città-Stato, con una popolazione di 5,7 milioni di persone, sono in totale 11.178 i casi e la stragrande maggioranza riguarda i lavoratori stranieri che vivono nei dormitori. I dati di martedì parlavano di 11 decessi a Singapore dall'inizio dell'emergenza.