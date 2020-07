Coronavirus, Giappone: "48 membri equipaggio Costa Atlantica positivi"

(Fotogramma)

Altri 14 membri dell'equipaggio della nave da crociera italiana 'Costa Atlantica', ormeggiata nel porto di Nagasaki in Giappone da gennaio per lavori di manutenzione, sono risultati positivi al coronavirus. Lo riferiscono le autorità locali, affermando che salgono così a 48 i contagiati da Covid-19 sulla nave italiana. Uno di loro è stato ricoverato per la gravità dei sintomi riportati, riferisce Kyodo News citando fonti della prefettura di Nagasaki.

La nave è arrivata al porto di Nagasaki a gennaio con 623 membri dell'equipaggio e nessun passeggero. La sua destinazione originale doveva essere la Cina, poi modificata a causa della diffusione del coronavirus nel Paese.