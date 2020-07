Coronavirus, Oms: "In Africa oltre 24mila casi"

(Foto Afp)

Sono oltre 24.000 i casi confermati di Covid-19 in Africa, con 1.100 decessi e 6250 guariti. E' quanto riporta oggi l'Organizzazione Mondiale per la Sanità. Il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nella conferenza stampa di ieri, ha detto che si ritiene che nel continente africano si sia ancora agli inizi dell'epidemia di coronavirus.

Il maggior numero dei casi, 3465 con 58 decessi, si registrano in Sudafrica. Il numero più alto dei decessi si sta registrando nei Paesi dell'Africa settentrionale: 392 in Algeria, con 2811 casi confermati, 250 in Egitto con 3333 casi confermati, 144 in Marocco con 3186 casi confermati, 38 in Tunisia con 884 casi confermati.