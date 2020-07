Afp

La Russia registra 4.774 nuovi casi di Covid-19 e 42 decessi in un giorno. Nel Paese, stando ai dati ufficiali riportati dall'agenzia Tass, sono in totale 62.773 i contagi e 555 i morti con coronavirus. Dall'inizio dell'emergenza in Russia sono 4.891 le persone dichiarate guarite dopo aver contratto l'infezione.