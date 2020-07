Coronavirus, in Svizzera più di 1500 morti e quasi 28500 contagi

Afp

Sale a 28.496 il numero dei casi di coronavirus confermati in laboratorio in Svizzera e Liechtenstein, 228 in più rispetto a ieri. Lo conferma il bilancio quotidiano dell'Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp) secondo cui finora in Svizzera sono stati registrati 1.268 decessi in relazione a Covid -19 confermati in laboratorio. Il bilancio dell'agenzia Keystone-Ats, che si basa invece sui dati forniti dai singoli cantoni, parla di 1.518 morti.

L'incidenza dei contagi è di 327 casi per 100.000 abitanti. In Ticino nelle ultime 24 ore si sono registrati 17 nuovi casi e tre decessi, con il totale che sale rispettivamente a 3.106 e a 298. Nei Grigioni i casi confermati sono 788 (+4), mentre i morti sono 43, senza che si siano registrati altri decessi nelle ultime ore.

Il numero dei test per Sars-Cov-2 eseguiti finora ammonta complessivamente a 235.252. La fascia d'età dei casi va da 0 a 107 anni, per un'età media di 52 anni. Nel 46% dei casi si tratta di uomini, nel 54% di donne. Gli adulti sono molto più colpiti dei bambini.

Il cantone con l'incidenza maggiore resta Ginevra (984,8 casi ogni 100.000 abitanti), seguito dal Ticino (872/100.000) e da Vaud (510/100.000). Nei Grigioni il dato è di 387,1 casi ogni 100.000 abitanti.