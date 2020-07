Coronavirus, in Giappone positivi 91 membri equipaggio 'Costa Atlantica'

(Afp)

Altri 43 membri dell'equipaggio della nave di crociera italiana 'Costa Atlantica' ormeggiata nel porto di Nagasaki in Giappone sono risultati positivi al test per il coronavirus. Lo riferiscono le autorità giapponesi, portando così a 91 il totale delle persone contagiate dal Covid-19 a bordo dell'imbarcazione. Uno di loro risulta ricoverato nell'ospedale di Nagasaki in quanto si trova in gravi condizioni.

Le autorità di Nagasaki hanno spiegato di aver condotto test su 335 persone presenti sulla nave, che in totale ospita 623 membri dell'equipaggio e nessun passeggero. Kyodo News spiega che verranno condotti test su tutte le persone presenti sulla 'Costa Atlantica', arrivata a Nagasaki a fine gennaio per lavori di manutenzione. La sua destinazione originale doveva essere la Cina, poi modificata a causa della diffusione del coronavirus nel Paese.