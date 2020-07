Coronavirus, in Sudcorea nessuna vittima in 24 ore: prima volta dal 16 marzo

(Afp)

Il coronavirus non ha causato vittime in Corea del sud nelle ultime 24 ore. E' la prima volta che accade dal 16 marzo, come spiega il Centro per il controllo delle malattie della Corea (Kcdc), parlando di soli sei nuovi contagi in un giorno e aggiornando a 10.708 il totale dei positivi. Si tratta del tasso di nuovi casi più basso dal 18 febbraio. Sono invece 240 le persone che hanno perso la vita dopo aver contratto il Covid-19 in Corea del sud e 8.501 quelle guarite.