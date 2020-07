Coronavirus, centinaia in piazza a Berlino e Stoccarda

(Afp)

Centinaia di persone sono scese in piazza a Berlino e Stoccarda per protestare contro le limitazioni dovute all'emergenza coronavirus. Nonostante il divieto di manifestazioni nella capitale si sarebbero radunate almeno 1000 persone. Nel mirino i provvedimenti per arginare la diffusione del virus. Diverse le persone arrestate durante la protesta che ha visto impegnati oltre 200 agenti della polizia. Ignorato l'invito delle forze dell'ordine a desistere dall'iniziativa.

Più basso il numero dei partecipanti a Stoccarda. Alla manifestazione avrebbero aderito, secondo alcune stime, tra le 350 e le 500 persone. L'iniziativa è stata organizzata da un gruppo chiamato "Querdenken". Nella cittadina nei giorni scorsi si sono svolte altre due manifestazioni di questo tipo, garantite anche dalla Corte costituzionale federale che ha bocciato i divieti a questo tipo di manifestazioni.