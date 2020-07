Coronavirus, la Cina conferma 12 nuovi casi: la maggior parte importati

(Afp)

Dodici nuovi casi di coronavirus sono stati confermati dal Ministero della Salute cinese, undici dei quali importati dall'estero e uno di trasmissione locale registrato nella provincia di Heilongjiang. Durante la giornata di ieri non vi è stato nessun decesso per Covid-19, lasciando invariato a 4.632 morti il bilancio totale delle vittime nel Paese. Inoltre, il numero di casi confermati è salito a 82.816. Le autorità sanitarie hanno riferito che 89 pazienti sono stati dimessi, mentre il numero di casi gravi dovuti al virus è diminuito a 49.

Dei pazienti provenienti dall'estero, 909 sono stati dimessi e 720 continuano a ricevere cure mediche. Di questi, 25 sono in gravi condizioni. In totale, il numero di casi di coronavirus importati nella Cina continentale è di 1.629. Le autorità cinesi hanno confermato anche 29 nuovi casi asintomatici, quattro dei quali importati. In tutto 983 casi sospetti asintomatici rimangono sotto osservazione medica, di cui 150 importati.

Da parte loro, Hong Kong e Macao hanno mantenuto i loro numeri positivi per i coronavirus rispettivamente a 1.035 e 45. In totale, 725 pazienti a Hong Kong e 27 a Macao sono stati dimessi.